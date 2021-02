Knockout City: vi regaliamo i codici per la Beta del 20 e 21 febbraio

Durante il Nintendo Direct di febbraio Electronic Arts ha annunciato Knockout City, il gioco sarà in Beta su PC questo weekend e grazie al publisher EA abbiamo a disposizione due codici per i nostri lettori.

Il preload della Beta di Knockout City inizierà oggi (venerdì 19 febbraio) alle 16:00 mentre la fase di test si terrà nei giorni di sabato 20 e domenica 21 febbraio dalle 16:00 alle 05:00 del mattino. La Beta di Knockout City permetterà di giocare solamente in modalità 3v3 Team KO, di seguito trovate i due codici da riscattare.

Knockout City Codici Beta

VTAX2-MNMVX-3FE0R

LACZF-R5TYZ-ZYZG8

Sebbene la Beta sia solo per PC, Knockout City uscirà anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch, oltre ad essere retrocompatibile e ottimizzato per PS4 e Xbox Series X/S, confermato inoltre il pieno supporto per il cross-play al lancio.

Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra prova di Knockout City: "Il nuovo gioco EA Originals si presenta come un’esperienza multiplayer focalizzata sul gioco di squadra, sostenuta da un gameplay immediato ma non privo di profondità. La bontà delle meccaniche va a braccetto con un’offerta contenutistica di buona fattura, specialmente considerando il prezzo del pacchetto (19.99 euro) e la promessa di un supporto gratuito denso di modalità aggiuntive ed elementi di personalizzazione."