Knockout City: lo sportivo arcade sarà gratis su EA Play e Xbox Game Pass Ultimate

Nel celebrare il successo della Beta di Knockout City, certificato dal raggiungimento di un milione di download, Electronic Arts rinsalda la propria partnership con Microsoft annunciando che il multiplayer arcade sarà disponibile al lancio su EA Play e Xbox Game Pass Ultimate.

Gli iscritti a Game Pass Ultimate e al servizio in abbonamento di EA Play potranno perciò immergersi "gratuitamente" nelle arene digitali di questo sportivo arcade ispirato al dodgeball e agli action brawler.

L'uscita di Knockout City è prevista per il 21 maggio su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e in retrocompatibilità su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. La Beta multipiattaforma di Knockout City ha dato modo agli appassionati del genere di cimentarsi nelle sfide delle modalità Face Off con battaglie 1 contro 1 e Team KO con squadre composte da 3 giocatori. La fase di beta testing ha fatto da sfondo anche alle attività multiplayer di Back Alley Brawl, con sfide di precisione basate sul lancio da lunga distanza della palla.

Cosa ne pensate del prossimo titolo in arrivo su EA Play e Game Pass Ultimate? Per farvi un'idea più compiuta su questa nuova produzione arcade targata EA Originals che punta a bissare il successo ottenuto di recente dall'avventura cooperativa di Josef Fares It Takes Two, vi invitiamo a leggere il nostro ultimo speciale su Knockout City tra botte da orbi e pallonate in faccia.