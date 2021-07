Knockout City: Valen Studio presenta la Stagione 2 con un nuovo trailer

Durante l'ultimo EA Play 2021 Electronic Arts ha presentato la seconda stagione di Knockout City con un nuovo trailer dedicato alle novità che saranno introdotte nel gioco arcade multiplayer ispirato al dodgeball.

A partire dal 27 luglio prenderà il via la seconda stagione di Knockout City intitolata "Fight at the Movies" che offrirà ai giocatori una serie ricompense tra cui nuove skin, palle inedite e tanto altro. Gli sviluppatori di Valen Studios hanno confermato che la nuova season introdurrà una nuova mappa, cinque playlist e tre eventi speciali. Il prossimo autunno arriverà poi la terza stagione, seguita dalla quarta programmata per l'inverno.

Il nuovo trailer mostra le nuove ambientazioni del gioco multiplayer ispirate chiaramente al mondo del cinema: le nuove mappe sembrano infatti essere uscite da un set di Hollywood, tra enormi mech che vagano per le aree di gioco, castelli magici e una strana cameretta per bambini a grandezza naturale.

Prima di lasciarvi al filmato vi ricordiamo che Knockout City è disponibile per Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC e accessibile gratuitamente fino al livello 25. Potete trovare la recensione di Knockout City sulle pagine di Everyeye.