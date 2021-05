Knockout City: tutte le versioni saranno disponibili gratis per 10 giorni

Knockout City si avvicina alla sua data di uscita, prevista per il prossimo 21 maggio su PC, PS4, PS4, Xbox One, Switch e in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X/S. E per spingere al massimo il debutto del gioco Electronic Arts ha annunciato un lancio molto particolare per lo sportivo arcade.

Infatti, il titolo sviluppato da Velan Studios sarà disponibile gratis per 10 giorni su tutti i sistemi sui quali farà il suo debutto, senza nessuna eccezione. Si tratta di una prova gratuita del gioco completo che inizierà il 21 maggio alle ore 14 per poi concludersi il 30 maggio alla stessa ora; dal giorno successivo il titolo verrà venduto a 19,99 euro su tutte le piattaforme. Inoltre, in questo arco di tempo, precisamente il 25 maggio, avrà inizio anche la Stagione 1 di Knockout City con tutta una serie di sfide ed eventi specifici pronti per essere affrontati dai giocatori.

In precedenza è stato rivelato che Knockout City sarà gratis su EA Play e Xbox Game Pass Ultimate, così deciso per festeggiare il milione di download raggiunti dalla Beta del gioco. Se siete incuriositi da questo frenetico sportivo pieno d'azione e con tanto di supporto al cross-play, potete leggere la nostra anteprima di Knockout City per farvi un'idea più chiara. Senza dimenticare che, grazie a questa lunga prova gratuita del titolo completo, una chance si potrebbe dare a prescindere.