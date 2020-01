Kobe Bryant: i giocatori di NBA 2K20 omaggiano la stella scomparsa

Il mondo non si è ancora ripreso dalla tragica scomparsa del campione dell'NBA Kobe Bryant, campione dell'NBA e icona dei nostri giorni, avvenuta ieri 26 gennaio a seguito di un schianto in elicottero a Calabasas, in California). L'incidente è costato la vita anche a sua figlia Gianna Maria e a sette altre persone, pilota incluso.

Anche il mondo videoludico, a suo modo, sta omaggiando la leggenda: 2K Games e Visual Concept, tanto per cominciare, con un aggiornamento di NBA 2K20 hanno introdotto una schermata dedicata alla memoria di Bryant per celebrare il suo talento e ovviamente il suo incredibile contributo alla storia pallacanestro. A questo si è aggiunto un tweet commemorativo con allegata la medesima immagine del cestita che campeggia sulla copertina della Legend Edition di NBA 2K17.

Anche i giocatori NBA 2K20, a loro modo, stanno ricordando Kobe Bryant: in queste ore negli spazi social del titolo sportivo si stanno svolgendo diverse iniziative, e non è quasi impossibile non imbattersi in gruppi di persone con indosso la divisa gialla e viola dei Los Angeles Lakers, squadra alla quale ha dedicato la sua intera carriera. Ci sono gruppi che marciano assieme, altri che stanno fermi come se fossero davanti ad un falò per una veglia. Se giocate a NBA 2K20 è molto probabile che stiate partecipando anche a voi ad iniziative del genere. Se invece non lo possedete, potete farvi un'idea ben precisa su ciò che sta accadendo nel gioco guardando le immagini allegate in calce a questa notizia.