Koch Media si trasforma e diventa Plaion: i motivi del rebrand spiegati dal CEO

Inizia una nuova era per Koch Media. A partire da oggi giovedì 4 agosto, tutte le società legate al colosso del publishing europeo saranno protagoniste di un rebranding che le trasformerà ufficialmente in Plaion.

Nel delineare le strategie portate avanti dalla sua compagnia, il CEO e co-fondatore dell'ormai ex Koch Media Klemens Kundratitz spiega che il nuovo nome e logo dell'azienda è un chiaro riferimento al tasto "Play", un termine che abbraccia l'intero arco delle esperienze interattive che caratterizzano i prodotti videoludici e di intrattenimento della nuova Plaion.

Kundratiz sottolinea inoltre come "il nostro nuovo nome ci offre l'opportunità di consolidare la nostra ricca storia come publishing partner e la nostra rete eccezionale e in costante crescita di studi di sviluppo a livello mondiale, per continuare a fornire un servizio premium ai nostri partner, per evidenziare la nostra ambizione di player globale nell’ ambito dell’entertainment, ma anche per reinventarci".

Sotto il profilo strettamente dirigenziale e organizzativo, la nuova Plaion continuerà ad essere il principale riferimento di case di sviluppo e produzione come Ravenscourt, Prime Matter e Deep Silver, come pure della branca Plaion Pictures (con divisioni internazionali come Plaion Pictures Italia) che si dedicherà alla realizzazione di progetti multimediali per il grande e piccolo schermo come film e serie TV.