Koch Media distribuirà in Italia il merchandising di Numskull

annuncia di aver siglato un accordo per la distribuzione di una selezione di prodotti best-seller del catalogo dicomposto da abbigliamento e accessori personalizzati con alcuni dei più celebri brand del panorama videoludico e cinematografico.

In base ai termini dell’accordo, Koch Media Italia, si occuperà della distribuzione e del posizionamento, sul mercato italiano, dei prodotti di altissima qualità di Numskull che collabora con brand e licenze riconosciute a livello mondiale tra cui Disney, Marvel, Sony, Bethesda, Capcom, Sega, Square Enix, Bandai Namco, Bungie, EA, Activision, Warner Bros e tante altre ancora.

“Per Koch Media Italia, la distribuzione dei prodotti Numskull è un’opportunità davvero importante per continuare ad ampliare la nostra offerta abbracciando la filosofia e la natura stessa della nostra azienda”, ha commentato Umberto Bettini, Country Manager Koch Media Italia. “Koch Media è produttore e distributore di intrattenimento in tutte le sue forme, con un portfolio che spazia dal settore videoludico, a quello cinematografico e a quello degli accessori per il gaming. Con i prodotti Numskull andiamo ad espandere ulteriormente il nostro ambito d’azione con un’offerta in linea con uno dei nostri target di riferimento, il fan di videogames. Sono convinto che la nostra rete distributiva, unita alla qualità dei prodotti ed alla forza dei numerosi brand di cui Numskull è licenziataria, incontreranno i gusti di moltissimi appassionati del settore”.