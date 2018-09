Koch Media riceve il premio di Best Line Up del 2018 da GameStop

Durante la diciassettesima edizione della Gamestop Manager's Conference 2018, gli oltre 400 store manager presenti all'evento hanno riconosciuto a Koch Media il premio di Best Line Up del 2018. Fallout 76 è stato inoltre eletto come il miglior gioco per Xbox dell'anno.

Koch Media ha conquistato il riconoscimento più importante grazie alla sua attuale line up di giochi, che ricordiamo essere composta dai seguenti titoli (elenchiamo i giochi principali previsti su PC e Console):

Shadow of the Tomb Raider

Fist of the North Star - Lost Paradise

Fallout 76

Darksiders 3

Just Cause 4

Kingdom Hearts 3

Metro Exodus

Biomutant

Rage 2

Doom Eternal

F1 2018

"È per noi un grande onore aver ricevuto due dei riconoscimenti più prestigiosi dell’intera manifestazione. Ha dichiarato Umberto Bettini, Country Manager Koch Media Italia "Questa è la conferma della grande forza e dell’alta qualità dei titoli che fanno parte della nostra line up. La nostra offerta è la più ampia e diversificata sul mercato, con titoli che incontrano i gusti di ogni tipo di giocatore, da quello più di nicchia a quello più mainstream. Il nostro obiettivo è di andare ancora oltre, rafforzando e ampliando ulteriormente il nostro ricco catalogo con ulteriori IP e nuovi progetti che annunceremo in futuro."