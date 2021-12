Koei Tecmo e il 2022: in arrivo giochi che mostreranno la 'piena potenza dello studio'

Koei Tecmo ha già le idee molto chiare per il suo futuro e punta a lasciare il segno nel 2022. Attraverso le pagine del portale giapponese 4Gamer, diversi membri della compagnia hanno rivelato quali sono i loro piani per il nuovo anno, lasciando indizi sparsi su cosa sono pronti ad offrire ai loro fan.

Ad esempio, Yosuke Hayashi del Team Ninja, figura chiave della serie Dead or Alive, conferma che nel 2022 vedranno la luce diversi giochi in sviluppo già da molto tempo, i quali mostreranno in maniera chiara la "piena potenza della Koei Tecmo attuale". Hayashi non si è sbilanciato su che tipo di progetti sono in cantiere, sebbene molti appassionati della compagnia da molto tempo sperano nel ritorno di Ninja Gaiden attraverso un'avventura inedita (a tal proposito, la nostra recensione di Ninja Gaiden Master Collection vi illustra le caratteristiche dei primi tre episodi in versione rimasterizzata).

Il brand director del Team Ninja, Fimihiko Yasuda, invita i giocatori a restare in attesa di novità su un nuovo action ambientato nel periodo dei Tre Regni, oltre ad un altro gioco che sta dirigendo personalmente è che pronto a rivelare dopo anni di progettazione. Anche il presidente e CEO Hisashi Koinuma ribadisce gli stessi concetti, confermando l'arrivo di molti giochi firmati Koei Tecmo nei prossimi mesi.

Infine, Keisuke Kikuchi, producer della serie Fatal Frame/Project Zero, annuncia che nel 2022 il suo team sarà alle prese con i lavori su un progetto che non hanno mai sperimentato prima, sebbene ci vorrà ancora molto tempo prima di vederne un annuncio ufficiale. In ogni caso, comunque, è già stato confermato in precedenza che nessun nuovo progetto di Project Zero è in programma dopo la remastered di Maiden of Black Water: il prossimo titolo di Kikuchi, quindi, dovrebbe essere completamente inedito.