Koei Tecmo annuncerà un gioco di Omega Force il 29 agosto

Koei Tecmo ha annunciato che il nuovo videogioco dello studio Omega Force sarà svelato il 29 agosto e nel frattempo ha diffuso un breve teaser intitolato "Wield the Power of the Gods Once More..."

Secondo alcune teorie, il gioco in questione potrebbe appartenere all'universo della serie Warriors Orochi, non è chiaro però se si tratterà di Warriors Orochi 5 o magari di uno spin-off. Sebbene non sia estremamente popolare in Occidente, il franchise Warriors Orochi ha venduto milioni di copie in Giappone su tutte le principali piattaforme, dando vita anche a riedizioni, remake e remaster di ogni genere.

L'ultimo gioco di Omega Force, Dynasty Warriors 9, non ha riscosso il successo commerciale sperato, lo studio ha provato a rinnovare una formula di gioco ormai stantia ma senza riuscirci, come testimoniato dalle recensioni negative e dalle vendite al di sotto delle aspettative.

Warriors Orochi 5 potrebbe rappresentare un nuovo inizio per la serie o magari lo studio continuerà con l'ormai consueta formula, del resto squadra che vince non si cambia. Ne sapremo di più giovedì 29 agosto.