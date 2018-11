Koei Tecmo annuncerà un nuovo videogioco il 6 dicembre

La divisione giapponese di Koei Tecmo ha lanciato un sito teaser per un nuovo misterioso progetto che sarà annunciato la prossima settimana e più precisamente il 6 dicembre.

Purtroppo al momento non ci sono dettagli in merito, il sito presenta solamente un background con delle fiamme e la didascalia "The fated battle begins", oltre a questo però non abbiamo informazioni di alcun tipo.

Il sito teaser e la comunicazione in merito sono stati gestiti dalla divisione giapponese di Koei Tecmo e non è chiaro quindi se l'annuncio sia in qualche modo legato ai The Game Awards in programma proprio per giovedì 6 dicembre, le 02:30 di venerdì 7 in Italia. Ne sapremo di più tra pochissimi giorni...