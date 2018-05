Koei-Tecmo annuncia il Dead or Alive EVO Showdown 2018

Koei-Tecmo Europe invita i combattenti a celebrare i 22 anni di Dead or Alive ed annuncia il Dead or Alive EVO Showdown 2018 all’Evolution Championship Series 2018 (EVO 2018) dal 3 al 5 agosto 2018. in cui si terrà il Last Round di Dead or Alive 5.

Questa grande celebrazione del franchise di combattimento di DOA, offrirà ai fan l'opportunità di incontrare altri concorrenti e ottenere l'accesso ad alcuni articoli esclusivi che saranno disponibili solo all’EVO 2018. Di seguito quanto dichiarato da Yosuke Hayashi (Producer) e Yohei Shimbori (Director) di Koei-Tecmo:

"Ai fan di Dead or Alive e ai fan dei giochi di combattimento, grazie a tutti voi, noi siamo orgogliosi di annunciare che il Last Round di DOA5 parteciperà al più grande festival mondiale di giochi di combattimento, l’EVO. Sono trascorsi 5 anni da quando è partita la serie DOA5, ed è stata giocata da più di 10 milioni di giocatori. Nel frattempo, la comunità di DOA si è espansa divenendo più grande che mai. Per procedere alla fase successiva, abbiamo annunciato la fine della serie DOA5 a dicembre, ma con mia grande sorpresa gli dei Dei giochi di combattimento ci hanno dato un'altra possibilità per permettere agli utenti di godersi questo franchise ancora una volta. Anche se si tratta di un torneo secondario, il fatto che DOA si stia unendo a EVO è di per sé fondamentale, e soprattutto qualcosa che abbiamo bramato da oltre 10 anni. Quindi spero che vi uniate, godendovi lo spettacolo!"

Uno speciale Last Round del torneo di DOA5 si terrà durante l'evento, per celebrare la prima, importante, apparizione del titolo all’EVO. Tutti coloro che sono pronti per la sfida e desiderano entrare in questo indimenticabile showdown potranno registrarsi in un secondo momento; maggiori dettagli arriveranno nelle prossime settimane. I fan che desiderano partecipare alle celebrazioni possono acquistare i biglietti sul sito ufficiale EVO nelle prossime settimane; sarà necessaria un'ulteriore registrazione per l'ingresso allo speciale torneo che si terrà all'evento.