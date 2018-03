Koei Tecmo annuncia Warriors Orochi 4, in arrivo entro il 2018 in Giappone

ha annunciato, il nuovo capitolo del crossover che unisce le due serie di Dynasty Warriors e Samurai Warriors. Al momento il titolo è stato confermato soltanto per il Giappone, con la pubblicazione del gioco attesa entro il 2018.

Come potete vedere nel teaser trailer di annuncio riportato in cima alla notizia, Koei Tecmo si è limitata ad annunciare il nuovo capitolo di Warriors Orochi senza fornire alcun dettaglio sulle piattaforme di destinazioni, confermando che il gioco arriverà in Giappone nel corso del 2018.

Se vi state domandando perché il nuovo titolo della serie è stato numerato con un "3" invece che con un "4", occorre fare una piccola distinzione tra il mercato giapponese e quello occidentale. In Occidente, infatti, il secondo capitolo di Warriors Orochi (intitolato Musou Orochi: Rebrith of the Demon Lord nella Terra del Sol Levante) è stato pubblicato come Warriors Orochi 2, così da avanzare di uno la numerazione della serie in Europa e Nord America. Per questo motivo, quello che in Giappone uscirà come Warriors Orochi 3 sarà per noi Warriors Orochi 4.

Ad ogni modo, non rimane che attendere ulteriori informazioni da Koei Tecmo sulla produzione del nuovo Warriors Orochi, nella speranza che il gioco possa arrivare anche in Occidente.