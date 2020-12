Koei Tecmo vittima di un attacco hacker: dati a rischio per 65000 utenti del forum europeo

A poche settimane di distanza dall'attacco hacker contro Capcom, anche i rappresentanti di Koei Tecmo confermano che i portali online delle proprie filiali occidentali sono stati colpiti da dei pirati informatici. I dati di 65.000 utenti del forum europeo potrebbero essere a rischio.

I portavoce del publisher giapponese riferiscono di aver chiuso in via precauzionale i siti ufficiali di Koei Tecmo delle filiali in America ed Europa proprio a causa delle operazioni illecite condotte dagli hacker.

Stando ai risultati preliminari delle indagini che si stanno conducendo per accertare l'entità dei danni arrecati dagli hacker e i responsabili di questo attacco informatico, per Koei Tecmo c'è il rischio che le informazioni di accesso di circa 65.000 account registrati sul forum europeo della compagnia siano state trapelate. I dati sensibili che potrebbero essere stati carpiti dai pirati informatici sul forum di Koei Tecmo Europe comprendono i nomi degli account, gli indirizzi email e le password di accesso ai profili, seppure in uno stato crittografato.

Nonostante le criticità ravvisate e la possibilità che le informazioni di accesso di 65.000 account siano state compromesse, non ci sono ancora casi accertati di furti di dati. Le indagini, comunque, sono ancora in corso e sul dark web c'è già chi afferma di voler vendere le chiavi di autenticazione FTP e gli account Twitter di Koei Tecmo con pagamenti non traccabili in Bitcoin.