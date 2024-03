Koei Tecmo si espande dopo Rise of the Ronin: il nuovo team si occuperà di una IP tripla A

Poco dopo aver pubblicato Rise of the Ronin, la nuova produzione pubblicata in esclusiva su PS5 e realizzata in collaborazione con Sony, Koei-Tecmo ha annunciato di aver aperto un nuovo studio interno, che si occuperà di dare vita ad un nuovo titolo ad alto budget.

Il nuovo team di sviluppo sarà guidato, a partire dall'1 aprile, da Hayashi Yosuke, vice presidente esecutivo della compagnia che ha già ricoperto un ruolo chiave nella realizzazione di giochi come Ninja Gaiden, Nioh e Dead or Alive. La neonata divisione di Koei-Tecmo non ha ancora un nome, ma sappiamo per certo che si occuperà di una produzione tripla A completamente slegata da IP già esistenti della compagnia. Del progetto non sappiamo altro, pertanto dovremo necessariamente attendere i prossimi aggiornamenti ufficiali al riguardo.

Koei-Tecmo si è resa protagonista di una costante crescita nel corso degli ultimi anni, riuscendo a pubblicare prodotti convincenti come Nioh, Wo Long Fallen Dynasty, e (pur con i suoi difetti) il più recente Rise of the Ronin. Da non dimenticare la collaborazione con un colosso dell'industria come Electronic Arts per dare vita a Wild Hearts, l'hunting game ispirato a Monster Hunter. Il publisher non ha evidentemente intenzione di fermarsi qui, e rimaniamo dunque in curiosa attesa di conoscere il suo nuovo progetto tripla A.

