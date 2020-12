Koei Tecmo ha molti giochi in lavorazione per il 2021, novità anche dal team di Nioh

C'è parecchio fermento negli studi di sviluppo di Koei Tecmo: è quanto emerge dalle interviste degli sviluppatori rilasciate a Famitsu nel numero di fine anno. Per il 2021, la compagnia giapponese sembra avere parecchi giochi in serbo per i suoi fan.

Kenichi Ogasawara, produttore di Toukiden e Persona 5 Scramble, ha ricordato che nel 2021 cade il 40° anniversario del brand Shibusawa Kou, e che quindi la compagnia sta lavorando ad un gioco per onorarne la memoria. Keisuke Kikuchi, produttore di Fairy Tail e Atelier Ryza, ha invece svelato che Koei Tecmo ha parecchi giochi in sviluppo, alcuni dei quali saranno svelati in primavera. Ha inoltre ricordato che il 2021 segnerà il 20° anniversario di Fatal Frame, per il quale intende organizzare una celebrazione.

Tra i propositi per il nuovo anno del General Manager Hisashi Koinuma c'è la volontà di sfruttare al massimo le numerose IP della compagnia, e di investire attivamente in nuovi giochi sia per il mercato giapponese, sia per quello occidentale. Ha inoltre confermato quando detto dai suoi colleghi, ossia che il 2021 sarà un anno ricco di giochi per Koei Tecmo. Il presidente Kou Shibusawa ha assicurato che la compagnia continuerà a creare opere di ispirazione orientale, in grado tuttavia di risultare appaganti per il pubblico di tutto il mondo. Junzo Hosoi, produttore di Atelier Ryza e Atelier Ryza 2, ha anticipato tanti annunci "che non potevano essere fatti nel 2020" da parte del team Gust.

Il produttore Akihiro Suzuki ha promesso novità per Dynasty Warriors 9 Empires, mentre Fumihiko Yasuda, director di Nioh 2 presso Team Ninja, ha descritto il 2021 come un anno di transizione: dopo sette intensi anni, i lavori sulla serie Nioh si apprestano ad interrompersi, ma ci sono diversi progetti in lavorazione che entreranno nel pieno dello sviluppo nel 2021.