Koei Tecmo: Nioh ha venduto 2.75 milioni di copie, A.O.T. 2 Final Battle non impressiona

Dal Giappone arrivano i primi dati sulle vendite dei più recenti titoli targati Koei-Tecmo, rivelati durante l'ultima riunione finanziaria con gli azionisti della compagnia. NiOh è uno dei più grandi successi degli ultimi anni mentre Attack on Titan 2 Final Battle sembra aver deluso le aspettative.

Nioh ha raggiunto quota 2.75 milioni di copie in Europa, Giappone e Nord America, dato che include i risultati di vendita delle versioni PlayStation 4 e PC. A.O.T. 2 Final Battle non supera invece quota 220.000 copie a livello mondiale, una cifra decisamente bassa considerando il traino garantito dalla popolarità della serie anime/manga, da considerare però come si tratti solamente di una "riedizione estesa" di un gioco già noto.

Infine, i dati di Atelier Ryza Ever Darkness & the Secret Hideout: il gioco ha venduto in Giappone 160.000 copie, mancano in questo caso i dati del mercato occidentale, dove il titolo arriverà solamente il prossimo 29 ottobre. A febbraio 2019 Nioh aveva venduto 2.5 milioni di copie, negli ultimi mesi il gioco ha quindi piazzato altre 250.000 copie, numeri di tutto rispetto per un titolo non recentissimo e che fanno ben sperare riguardo il successo di Nioh 2, in arrivo nei primi mesi del 2020 su PlayStation 4.