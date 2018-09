Koei-Tecmo porterà Dead or Alive 6 e Warriors Orochi 4 al Tokyo Game Show

Koei-Tecmo Japan ha annunciato oggi la line-up per il Tokyo Game Show 2018, in programma dal 20 al 23 settembre. La compagnia mostrerà durante l'evento alcuni dei prossimi titoli in arrivo, oltre ad organizzare eventi speciali come panel e gare di cosplay all'interno del padiglione.

Per quanto riguarda la line-up presente in fiera, troviamo Atelier ~Alchemists of Arland 1-2-3~ DX (PS4, Switch), Atelier Online Alchemists of Braceir (iOS, Android), Dead or Alive 6 (PS4, XBO, PC), Dynasty Warriors: Unleashed (iOS, Android), Kin’iro no Corda 3: Another Sky feat. Jinnan / Shiseikan / Amane Gakuen (PS Vita), Kin’iro no Corda 3: Full Voice Special (PS Vita), Kin’iro no Corda: Octave (???), Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World (PS4, Switch, PS Vita), Nobunaga’s Ambition: Taishi with Power-Up Kit (PS4, Switch, PC), Nobunyaga’s Ambition: Nyapuri! (iOS, Android), Shin Sangokushi (iOS, Android) e Warriors Orochi 4 (PS4, Switch, PC).

Dead or Alive 6 e Warriors Orochi 4 in particolare saranno presenti in forma giocabile mentre non ci sono dettagli più precisi riguardo lo stato degli altri titoli citati, alcuni dei quali potrebbero essere presenti solo con un trailer. Non sappiamo se Koei-Tecmo abbia in serbo particolari annunci per il Tokyo Game Show 2018 ma l'ipotesi non è escluso, considerando che il publisher nipponico ha utilizzato in passato la fiera per importanti reveal.