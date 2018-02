Koei Tecmo ribadisce la sua intenzione di supportare Nintendo Switch

Con una recente intervista concessa a GameSpot, il presidente di Koei Tecmo Hisashi Koinuma ha ribadito l'intenzione della compagnia di supportare. Koinuma ritiene che la consolesi adatti perfettamente allo stile di vita moderno, cosa che spiegherebbe il suo grande successo.

"Credo che Switch sia diventata così popolare perché si tratta di una console molto adatta allo stile di vita moderno, non solo in Giappone, ma anche negli Stati Uniti e in Europa. Siamo pronti a portare le nostre IP e quelle di altre software house sulla console Nintendo, e sento che ci stiamo impegnando per farlo più rapidamente degli altri publisher. Se si sentisse il desiderio di giocare uno dei nostri titoli su Switch, allora ci lavoreremo su." spiega il presidente di Koei Tecmo.

