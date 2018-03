Koei-Tecmo: la serie Fatal Frame non è stata abbandonata

Sono passati tre anni dal lancio di Project Zero Maiden of Black Water per Wii U, un lasso di tempo piuttosto lungo nell'industria videoludica, che farebbe pensare alla possibilità di un prossimo annuncio relativo a un nuovo gioco della serie.

Intervistato da Siliconera, il producer di Attack on Titan 2, Hisashi Koinuma, ha confermato che Koei-Tecmo non ha abbandonato il franchise, tuttavia non c'è nulla da annunciare in merito a un nuovo capitolo: "Per noi, Project Zero è una delle nostre IP di maggior valore. Koei-Tecmo tiene in forte considerazione il franchise Fatal Frame, al momento però non abbiamo nulla da annunciare. Quando sarà il momento giusto, arriveranno importanti annunci. Vi chiediamo di portare pazienza."

Project Zero Maiden of Black Water è stato lanciato alla fine del 2015 su Wii U, sono in tanto a chiedere a Koei-Tecmo una remastered per Switch. Cosa ne pensate di questa ipotesi?