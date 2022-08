Koei Tecmo svela la line-up per il Tokyo Game Show 2022: nuovo annuncio da Gust

Nei giorni della Gamescom 2022, Koei Tecmo si è portata avanti con il lavoro e ha già svelato la line-up dei giochi che porterà ad un'altra fiera di settore, l'attesissimo Tokyo Game Show 2022.

La line-up di Koei Tecmo per l'evento videoludico più grande del Giappone è piuttosto contenuta, in compenso riserverà una bella sorpresa. La casa porterà innanzitutto Wo Long: Fallen Dinasty, nuovo action game di Team Ninja mostratosi nel primo video gameplay alla Gamescom 2022, e Nobunaga’s Ambition Hadou, un gioco strategico MMO per iOS e Android. Entrambi i giochi potranno essere provati dai visitatori grazie a delle demo che Koei Tecmo metterà a disposizione sul booth.

Ad affiancare i due succitati titoli ci pensare il nuovo gioco di Gust che verrà annunciato e messo a disposizione in formato giocabile proprio in occasione del Tokyo Game Show 2022. Lo studio di sviluppo è noto al pubblico degli appassionati per la serie Atelier: che stia per arrivare un nuovo episodio? Il nuovo gioco di Gust verrà mostrato al pubblico di tutto il mondo nel corso di un livestream previsto a mezzogiorno del 16 settembre. Durante la trasmissione verrà dato spazio anche a Wo Long: Fallen Dinasty.

In questi giorni Koei Tecmo si trova anche al centro di un rumor che la vuole impegnata con Electronic Arts su un nuovo gioco chiamato B OHNI. Al momento, non ci sono evidenze concrete in merito.