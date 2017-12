Koei-Tecmo svela nuovi dettagli su Attack on Titan 2

ha pubblicato nuove informazioni su, rivelando dettagli sulla creazione dei personaggi e sulle caratteristiche intricate di

Prima di immergersi nella storia preferita dagli appassionati di A.O.T. 2, i giocatori sono invitati a creare i loro propri protagonisti. Lo studio offre delle caratteristiche di personalizzazione davvero notevoli, tra cui la capacità di scegliere il tipo di corpo, il taglio di capelli, la fisionomia, gli abiti e il tono della voce. Questo particolare ed unico sistema permette ai giocatori di ottenere i mezzi necessari per partecipare alla loro “unica e personale” esperienza di Attack on Titan.

Dopo aver catturato i giganti in una scena di battaglia mozzafiato, i giocatori sono in grado di sperimentare la più tranquilla routine della vita di tutti i giorni di una squadra nella bellissima funzione di Town Life. Una ampia selezione di utili comfort, importanti per la preparazione della battaglia, sono disseminati in tutto il campo; cosi come il Titan Research Room, Training Facilities, Regiment Store e il Regiment Administration office. Questi possono essere tutti utilizzati per la preparazione della futura missione.

Visitando la Titan Research Room questo permetterà ai giocatori di vedere i Giganti che hanno catturato utilizzando in battaglia le Restraining Gun, cosi come conoscere meglio delle informazioni che possono aiutarli nei futuri incontri. Per distruggere queste devastanti creature, il giocatore può migliorare il livello delle loro statistiche nel Training Facilities – scegliendo tra attività classiche come la lettura oppure combattimenti di esercitazione con i comandanti alleati. Le risorse sono incredibilmente utili e preziose nel miglioramento delle armi e tutto ciò può essere usato nel Regiment Store per migliorare lo stato delle armi o comprare nuovo materiale per migliorarle e renderle più efficienti, ottenendo un equipaggiamento di estremo valore. I giocatori riceveranno parecchie di queste risorse e materiali ad ogni vittoria vinta. Per ottenere vittorie sempre più importanti e consistenti, vari tipi di basi, come quella di Automated Artillery, possono essere costruite e migliorate!

In A.O.T. 2, i giocatori possono portare avanti le loro Scout Missions, per ottenere esperienza, fondi e molti altri rari materiali—quelli che difficilmente si potrebbero trovare nelle altre missioni. I giocatori sono in grado di combattere con i loro comandanti preferiti e anche costruire delle relazioni molto più fitte e profonde, per una migliore comprensione reciproca tra loro e per il bene della squadra, ottenendo solo benefici maggiori per combattere e distruggere i loro nemici.

Attack on Titan 2 uscirà il 20 marzo 2018 su PC (via Steam), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.