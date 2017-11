Koei-Tecmo svela nuovi dettagli sul gameplay di Attack on Titan 2

ha pubblicato i dettagli in merito alle nuove meccaniche di gameplay di gameplay di, in uscita a marzo 2018 su PlayStation 4 Xbox One, Nintendo Switch e in versione digitale per PC.

Tra le nuove funzionalità dettagliate di A.O.T. 2 ci sono le Buddy Actions; delle opzioni di supporto dei membri del team che possono offrirsi l’uno all’altro. Queste opzioni includono Rescue, Recovery, e Titan Transformation; quest’ultima permette ad un membro del team di sbloccare il potere dei Titani!

Tuttavia, non tutte le funzionalità sono incentrate sul supporto e l’aiuto, ci sono mosse come le unità di aggancio che determinano attacchi in stile ‘jump and evade’ ad azioni rapida fatte con attacchi furtivi che servono per aiutare le strategie del team e bloccare i potenti attacchi avversari. Per fare in modo che gli attacchi a sorpresa abbiano successo, le squadre devono nascondersi dai Titani; un’operazione, questa, non estremamente facile, soprattutto se il giocatore si attarda nel campo visivo dei suoi giganteschi nemici. Bilanciando ancora di più il gameplay, i giocatori saranno in grado di equipaggiarsi con delle granate, utilizzando l’incapacità dei Titani nelle zone più pericolose. Oggetti come le pistole di contenimento possono aiutare anche la cattura dei Titani.

Al di là della battaglia, le squadre saranno in grado di rifornire le loro basi di benzina, maceti, ed altre armi e utensili utili. Alcune basi possono servire come rifugio contro i Titani dal momento che sono equipaggiate con torri e artiglieria per poter sferrare l’attacco al nemico.