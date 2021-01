Koei Tecmo vuole sorprendere nel 2021: in arrivo giochi molto attesi

Il finire del 2020 ha purtroppo visto Koei Tecmo vittima di un attacco hacker, ma nonostante questo il colosso videoludico è pronto ad accogliere il 2021 con un fitto programma di pubblicazioni.

Lo scorso dicembre, la compagnia del Sol Levante aveva già anticipato di avere in cantiere una notevole serie di novità. In particolare, sembra proprio che molti giochi di Koei Tecmo arriveranno nel 2021, insieme a nuovi dettagli sulle attività di diversi team, inclusi gli autori di Nioh e Nioh 2. Al momento, non sono state offerte in merito molte informazioni, ma col nuovo anno Koei Tecmo si è divertita a stuzzicare ulteriormente la curiosità del grande pubblico.

In un intervento pubblicato sulle pagine di Famitsu, noto magazine assai diffuso nel Sol Levante, la compagnia videoludica ha infatti condiviso una previsione alquanto sibillina. Nello specifico, Koei Tecmo ha reso noto che tra gli annunci che arriveranno nel corso dell'anno appena iniziato figureranno anche giochi molto attesi dalla community videoludica. La presentazione dei progetti, ha riferito la software house, spingerà molti appassionati ad esclamare un sincero "Finalmente!". Purtroppo, nessun altro ulteriore dettaglio è stato offerto, e al pubblico per ora non resta altro da fare che elaborare ipotesi più o meno ardite: di cosa potrebbe trattarsi?