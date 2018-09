Koji Igarashi ribadisce che Bloodstained Ritual of the Night uscirà nel 2019

In una recente intervista concessa in occasione del PAX West, Koji Igarashi ha ribadito la necessità di pubblicare Bloodstained Ritual of the Night nel 2019, sottolineando l'importanza di rispettare la nuova finestra di lancio.

"Il 2019 è l'anno buono, è la finestra di lancio su cui ci stiamo concentrando tutte le nostre forze. Non è semplice continuare a lavorare per un periodo di produzione così lungo, soprattutto quando vieni da una campagna di crowdfunding e utilizzi società in outsurcing. In questo momento, vogliamo semplicemente che Bloodstained esca sul mercato il più presto possibile. La qualità è ancora un requisito molto importante per noi, ma sì, in definitiva il 2019 è l'anno in cui dobbiamo pubblicare il gioco.", dichiara Koji Igarashi.

Come annunciato lo scorso agosto da 505 Games, il lancio di Bloodstained Ritual of the Night è stato posticipato al 2019. Il gioco è attualmente in sviluppo per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, mentre la versione PlayStation Vita è stata cancellata in via definitiva.

A questo punto rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli da 505 Games sulla finestra di lancio definitiva di Bloodstained Ritual of the Night. Per saperne di più sul titolo, nel frattempo, potete leggere la nostra Anteprima dell'erede spirituale di Castlevania.