Koji Igarashi tornerebbe al lavoro su Castlevania se Konami lo chiedesse

Mentre il suo nuovo progetto sta finalmente per arrivare, visto che la data d'uscita di BloodStained: Ritual of the Night si avvicina sempre di più, il producer Koji Igarashi, tra gli storici produttori della serie di Castlevania, ha rilasciato alcune dichiarazioni piuttosto nostalgiche.

Il primo amore infatti non si scorda mai, e così è stato anche per lui, che in una recente intervista ha detto che tornerebbe volentieri a lavorare sulla serie di Castlevania, se Konami glielo chiedesse. Igarashi, tra i vari episodi, ha guidato la serie in Symphony of the Night, uno dei titoli più apprezzati del franchise, e ci sono alcune storie accennate nella timeline del Castlevania di Igarashi, che non sono state trattate in nessun gioco, e che dunque l'autore sarebbe pronto a esplorare.

Giornalista: "Se avessi la possibilità di fare un altro Castlevania, che gioco ti piacerebbe fare?"

Koji Igarashi: "Ci sono due episodi che abbiamo avviato ma non abbiamo mai finito, quindi mi piacerebbe finire quelli"

G: "Di quanti anni fa stiamo parlando?"

KI: "In Castlevania: Aria of Sorrow abbiamo suggerito che Dracula fu distrutto nel 1999, ma nessuno ha mai raccontato quella storia"

G: "Per cui se Konami te lo chiedesse, lo faresti?"

KI: "Certo"

