Kojima e altri sviluppatori celebrano il primo anno di Horizon: Zero Dawn

Horizon: Zero Dawn ha ormai compiuto da qualche giorno il suo primo anniversario e, per l'occasione,ha raggiunto alcuni sviluppatori per discutere ed approfondire il successo dell'action-RPG di

Il filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia vede diversi esponenti dell'industria elogiare quello che è stato uno dei giochi più apprezzati dello scorso anno, capace di impressionare soprattutto per il suo comparto tecnico, ma anche per il suo riuscito gameplay e per il suo comparto narrativo. Particolare estimatore di Guerrilla Games è Hideo Kojima, che nei mesi scorsi ha stretto una collaborazione con lo studio olandese per modellare il suo Death Stranding grazie al Decima Engine. Fra gli altri sviluppatori illustri presenti nel video, troviamo anche Siobhan Reddy di Media Molecule, e Anthony Newman di Naughty Dog.

Horizon: Zero Dawn è disponibile in esclusiva per PlayStation 4. Un'infografica ha svelato le macchine più letali e le armi più utilizzate nell'arco di questo primo anno del gioco.