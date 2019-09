Kojima arrogante? No, spesso le traduzioni in inglese dei suoi tweet non sono impeccabili

Che Hideo Kojima sia una grande personalità nel mondo dei videogiochi, e che abbia una grande importanza per l'industria videoludica, ci sono francamente pochi dubbi. Spesso però l'autore giapponese è stato accusato di un po' troppo egocentrismo, e quasi di arroganza, anche per via di alcuni tweet.

Le cose in realtà non starebbero proprio così, ma si tratterebbe di alcuni piccoli errori di traduzione dal giapponese all'inglese, che stravolgerebbero in alcuni casi il senso delle sue parole.

Kojima infatti scrive i suoi tweet sia in giapponese che in inglese, e non sappiamo se sia effettivamente lui a scrivere i post dal suo account nella lingua di Albione, ma di sicuro non è un madrelingua, per cui è più che normale imbattersi in alcuni errori di tanto in tanto.

Sotto la luce dei riflettori sono finiti in particolare due tweet: uno risale all'epoca della rottura con Konami e della creazione di Kojima Productions. Nella traduzione inglese del post, Kojima sembra dichiarare di aver scelto di essere indipendente e di aver ricominciato da zero, il che gli è valso alcune critiche da parte dei fan. Essendo Hideo Kojima infatti il cominciare da capo è comunque relativo, visto il nome, e infatti il tweet originale in giapponese suona leggermente diverso. Il game designer pone più l'accento sulla fondazione di un nuovo studio, e soprattutto riconosce di avere dei contatti importanti nell'industria videoludica, per cui il "going indie" del tweet inglese ha un senso che invece nella lingua madre dell'autore non si legge.

L'altro tweet è più recente invece, e tratta della dicitura "A Hideo Kojima Game", posta in praticamente tutti i suoi videogiochi. Nella sua spiegazione del motivo in lingua inglese, Kojima sembra dire di occuparsi praticamente di tutti gli aspetti del gioco, e anche in questo caso alcuni fan lo hanno accusato di egocentrismo.

Nella versione giapponese del post però, il verbo usato sta a significare che Kojima è coinvolto in tutti gli aspetti, ma non in maniera esclusiva o solitaria, come qualcuno ha intuito dal post in inglese.

Insomma, la forte personalità di Kojima non si discute, ma in alcuni casi sono le barriere linguistiche a generare una percezione distorta del carattere del game designer.