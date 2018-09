Kojima assicura: lo sviluppo di Death Stranding procede al meglio

Death Stranding è tornato a stimolare la curiosità di tutti i giocatori grazie al nuovo trailer pubblicato da Sony e Kojima Productions in occasione del Tokyo Game Show 2018.

Kojima, che si è innanzitutto dichiarato sorpreso dal numero di persone che hanno lo hanno accolto con affetto al TGS, ha spiegato che lo sviluppo di Death Stranding sta procedendo nel migliore dei modi.

"Al momento siamo in una fase in cui sto utilizzando il controller tutto il giorno, implementando nuovi elementi nel mentre gioco", lasciando quindi intendere come il titolo sia ampiamente in una fase giocabile. "Lo sviluppo procede bene. È un gioco completamente nuovo. Le cose stanno andando come previsto, ma c'è una cosa: a causa dello sciopero SAG-AFTRA dei doppiatori iniziato nel 2016 e terminato lo scorso anno, Norman Reedus e Mads Mikkelsen non hanno potuto registrare in quel periodo. Quindi ci sono ancora alcune parti che dobbiamo registrare".

Kojima ha infine svelato che, se osserviamo attentamente, uno dei volti che appaiono nella scena finale del nuovo trailer appartiene proprio all'eccentrico director nipponico. Un altro simpatico easter egg dopo quello presente nel trailer dei Game Awards 2017.

Death Stranding è atteso in esclusiva su PlayStation 4, ad una data di lancio ancora sconosciuta. Stando ad alcune ipotesi dei fan emerse dopo l'ultimo trailer, Stefanie Joosten farà parte del cast del gioco.