Kojima condivide un'illustrazione di Shinkawa, inidizi sul prossimo gioco?

A ormai più di un anno dall'esordio di Death Stranding, in tanti si aspettavano di scoprire le primissime novità riguardo al prossimo gioco firmato Hideo Kojima in occasione delle recenti celebrazioni per il quinto anniversario della fondazione di Kojima Productions.

Sfortunatamente, il padre di Metal Gear Solid non ha ritenuto fosse questo il momento più idoneo per togliere i veli al suo prossimo progetto, ma si è limitato a ringraziare i fan per il supporto in questi anni e ad annunciare iniziative secondarie, come quella legata alla collaborazione fra Death Stranding e Cyberpunk 2077.

Qualche giorno dopo, ecco però spuntare fuori un curioso tweet del director nipponico, in cui viene mostrata un'illustrazione curata dall'inconfondibile mano di Yoji Shinkawa, disegnatore che storicamente collabora con Kojima da ormai svariati anni. Con il suo solito fare misterioso, Kojima non ha fornito alcuna descrizione di quanto potete ammirare in calce alla notizia, ma come era lecito aspettarsi i fan hanno iniziato immediatamente a speculare e a viaggiare con la fantasia. Da quel che possiamo vedere, l'immagine sembra semplicemente raffigurare una ragazza appollaiata per terra con un particolare tatuaggio circolare sul braccio sinistro. Accanto, su un foglio separato, intravediamo una più criptica illustrazione tinta di nero ed oro probabilmente legata a quella principale, ma ancora di difficile decodificazione.

Chissà che non sia questo il modo di Kojima di stuzzicare i suoi fan in vista dell'annuncio del suo nuovo gioco. Non ci resta che attendere pazientemente per scoprire se avremo un seguito di Death Stranding, o se invece saremo sorpresi dal ritorno di Silen Hill o ancora da una IP completamente originale.