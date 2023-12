Kojima si confessa: rinvia la pensione e lancia una stoccata a chi non ha creduto in lui

Hideo Kojima è un assiduo frequentatore dei social network, sui quali semina ripetutamente spunti, idee, indizi suoi suoi progetti o dettagli sugli aspetti più disparati della sua vita. Nell'ultimo post che ha lasciato su X è tuttavia sceso più in profondità, raccontando perché continua a creare videogiochi e le difficoltà affrontate in passato.

"Il motivo per cui sono indipendente e propenso a proseguire una carriera per tutta la vita è perché, per me, 'creare cose' non è più un lavoro. Ecco perché non esiste la pensione. Creare cose significa vivere". All'età di sessant'anni, che ha compiuto lo scorso 24 agosto, il Game Designer giapponese non ha dunque la benché minima intenzione di ritirarsi dalle scene. Anzi, ha ancora voglia di dimostrare tanto, anche e soprattutto a coloro che non hanno creduto nella riuscita del progetto Kojima Productions.

"Un'altra cosa. Nell'industria del gaming sono davvero poche le persone che hanno avuto successo nella creazione di uno studio indipendente venendo da una grande casa di produzione, sia in Giappone che altrove. Anche 8 anni fa, quando ho avviato la mia compagnia, sono stato osteggiato da tutti, inclusi i miei compagni, colleghi e parenti, i quali ripetevano 'Non funzionerà mai". Dicevano che sarebbe stato impossibile senza il supporto finanziario e organizzativo di una compagnia".

La storia ha però a favore di Kojima Productions, che da quando è nata ha sviluppato e lanciato sul mercato un gioco di successo come Death Stranding, per poi gettarsi nella lavorazione di due progetti in simultanea - Death Stranding 2 per PlayStation 5 e OD per Xbox - dimostrando che quello "è un modo di pensare antiquato". Il suo post si conclude infine così: "Questo è il motivo per cui continuo a 'creare cose'".