Kojima crede che la tecnologia streaming cambierà radicalmente i giochi

Il magazine giapponese Nikkei ha avuto recentemente modo di parlare con il celebre game designer Hideo Kojima, attualmente impegnato nello sviluppo di Death Stranding. Nell'intervista sono stati toccati diversi argomenti, tra i quali spiccano il futuro del nostro medium preferito, il gaming in streaming, Google Stadia e la tecnologia 5G.

A proposito di tali argomenti, Kojima sembra avere le idee molto chiare. Secondo lui, ci troviamo in un momento storico molto importante e pieno di cambiamenti: "I servizi commerciali in 5G sono stati lanciati, Google ha annunciato il suo servizio cloud gaming e Apple sta consolidando la sua posizione nell'industria dei videogiochi. Il cloud gaming ci permette di consegnare i giochi in maniera diretta su qualsiasi schermo, che siano smartphone, tablet o laptop, senza che ci sia bisogno di una console. [...] Adesso che è stato lanciato il 5G, assisteremo ad uno spostamento di massa verso il cloud gaming nei prossimi 5 anni. L'intrattenimento come lo conosciamo cambierà".

Quando gli è stato chiesto di Google Stadia, Kojima ha aggiunto: "Appariranno giochi mai visti prima. Questo è certo, se consideriamo come si è evoluta l'industria dell'intrattenimento". Secondo il designer, i primi film non duravano più di due ore poiché erano destinati ai cinema, e le persone avevano bisogno di riposare. L'avvento della televisione ha visto la nascita dei serial e dei cliffhanger, che avevano il compito di mantenere alta l'attenzione degli spettatori e indurli a non cambiare canale prima di una pubblicità. I cambiamenti sono avvenuti anche nell'industria della musica e in molti altri ambiti, e il gaming non farà eccezione.

Kojima sembra molto emozionato in vista del futuro: "Con lo streaming in continua evoluzione, giochi, film, documentari e qualsiasi altro tipo di contenuti video saranno fruibili sulla stessa piattaforma. È il futuro che ho sempre desiderato. Servizi come Netflix divideranno i propri contenuti in "interattivi" e non-interattivi". Giochi e film sono agli antipodi, separati da un confine ben preciso. Quel confine è destinato a sparire, come accaduto con Black Mirror: Bandersnatch lo scorso anno".

"I giochi cambieranno drasticamente. Ovviamente, le console high-end continueranno ad esistere, esattamente come i titoli che oggi conosciamo. Ma la tecnologia continuerà a progredire e saremo in grado di creare nuovi tipi di giochi con espedienti narrativi diversi. Al momento sono molto occupato, ma mi piacerebbe lasciare il mio segno su questo su questo momento storico". A quanto pare, il buon Kojima ha già in mente qualcosa, alla quale potrebbe dedicarsi dopo il lancio di Death Standing: "Ho in mente una grande cosa in relazione allo streaming, ma dico nulla per evitare di fare spoiler". Mentre lo diceva, il designer si è messo a ridere.