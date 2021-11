Kojima dopo Death Stranding: annuncio in arrivo ai TGA? Sceneggiatura in 'revisione'

Già nel corso del mese di marzo, il team di Kojima Productions prometteva che l'annuncio del prossimo gioco della software house sarebbe arrivato "molto presto". Da allora, tuttavia, non sono ancora stati diffusi aggiornamenti ufficiali in merito.

Ad ogni modo, pare che di recente il fermento presso la sede dello studio abbia subito un'improvvisa impennata. Accanto all'annuncio di una inaspettata nuova divisione dedicata a musica e cinema presso Kojima Productions, troviamo infatti i professionisti della software house impegnati in attività alquanto misteriose. I primi indizi sono giunti pochi giorni fa, quando alcuni scatti hanno rivelato l'avvio di "sperimentazioni" con il motion capture presso Kojima Productions. Ora, un ulteriore tassello si aggiunge al puzzle, grazie al Tweet che trovate in calce a questa news.



Nel cinguettio, lo stesso Hideo Kojima immortala alcune delle attività in corso nel suo studio, affermando di starsi attualmente dedicando alla "revisione" dei propri piani e di una misteriosa sceneggiatura. Nel frattempo, aggiunge, su tutti gli altri fronti stanno continuando le già citate "sperimentazioni". Che i tempi per un nuovo annuncio, dopo il debutto di Death Stranding: Director's Cut, siano finalmente maturi?



In attesa di saperne di più, è impossibile non notare il virtuale "sguardo" d'intesa lanciato a Hideo Kojima da parte di Geoff Keighley, grande amico del game director nonché conduttore dei The Game Awards. Già in passato il padre della Metal Gear Saga ha fatto la sua apparizione allo show per degli annunci: non è da escludere che possa accadere lo stesso anche il prossimo 9 dicembre.