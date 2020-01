Kojima dopo Death Stranding: in arrivo giochi più piccoli in formato episodico?

Sull'ultimo numero del magazine giapponese Famitsu è apparso un speciale lungo ben 30 pagine dedicato al quarto anniversario di Kojima Productions, studio fondato da Hideo Kojima nel 2016 che ha già dato alle stampe un titolo del calibro di Death Stranding.

Il game designer giapponese e il suo collaboratore di lunga data Yoji Shinkawa, oltre a ripercorrere gli ultimi anni di duro lavoro, hanno anche parlato del futuro, che sembra essere aperto a numerose possibilità. Hideo Kojima ha infatti confessato che gli piacerebbe sviluppare dei giochi più piccoli, come ad esempio quelli in formato episodico e/o indirizzati solo ed esclusivamente alle piattaforme digitali, e al contempo portare avanti la lavorazione di progetti più ambiziosi, sulla falsariga di Death Stranding, per intenderci.

Kojima ha già lavorato in passato a giochi più piccoli, come Metal Gear Solid V: Ground Zeroes, che fungeva da prologo al ben più corposo The Phantom Pain, e P.T., che invece rappresentava un teaser giocabile dell'ormai defunto Silent Hills. Dalle sue dichiarazioni traspare inoltre l'intenzione di Kojima Productions di portare avanti più progetti in contemporanea, come solo gli studi di grandi dimensioni riescono a fare.

Nel corso della medesima intervista, i due hanno dichiarato che il prossimo gioco di Kojima Productions potrebbe essere a base di mecha, e non hanno escluso la possibilità di creare un manga o persino un anime assieme. Ne approfittiamo per ricordarvi che Hideo Kojima terrà una conferenza alla GDC 2020 di marzo.