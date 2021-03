Kojima dopo Death Stranding: 'molto presto' l'annuncio del nuovo gioco, parla Shinkawa

Quale sarà il futuro di Kojima Productions dopo Death Stranding? Tanti sono i fan dell'autore nipponico che si stanno facendo questa domanda, e sembra che molto presto avremo finalmente una risposta al fatidico quesito.

A preannunciare le novità in arrivo è stato direttamente Yoji Shinkawa, l'art director di Kojima Productions e storico collaboratore con il padre della saga di Metal Gear Solid. Stando alle dichiarazioni dell'apprezzato illustratore durante una video intervista concessa ad Al Hub, molto presto dovremmo assistere all'annuncio ufficiale del nuovo progetto dello studio:

"Beh sì, sto lavorando a qualcosa, certo, e posso dirvi che probabilmente faremo un annuncio molto presto". Le parole di Shinkawa non ci svelano nulla sull'entità del progetto, quindi, ma tanto basterà per destare l'avida curiosità dei giocatori.

Tante sono le speculazioni che si sono fatte largo negli ultimi mesi in merito ai prossimi lavori dello studio. Alcune illustrazioni realizzate da stesso Shinkawa e condivise da Kojima hanno lasciato pensare all'arrivo di Death Stranding 2, ad esempio, e la conferma che Norman Reedus avrebbe nuovamente lavorato col director non possono che corroborare questa ipotesi. Tuttavia, è stato lo stesso Kojima a non fare mistero di voler dare vita ad un horror, specialmente considerando che la ferita aperta con la cancellazione di Silent Hills difficilmente si sarà rimarginata. Nei giorni scorsi circolava un rumor secondo cui Google avesse cancellato un horror game di Kojima, ma la voce di corridoio è stata prontamente smentita da parte del colosso di Mountain View.

Insomma, non ci resta che attendere ancora un po' prima di conoscere finalmente il futuro di Kojima Productions dopo Death Stranding. Voi cosa vi aspettate?