Kojima dopo Death Stranding: nasce la partnership con una ditta di trasporti giapponese!

I vertici di Kojima Productions continuano nella loro missione di "connettere il mondo" e, dopo aver provveduto a lanciare Death Stranding su PC, confermano di aver siglato una partnership con una ditta di trasporti giapponese.

Come riportato dal portale My Game News Flash, la Kuroneko Yamato Transport, una ditta giapponese specializzatasi nella consegna a domicilio di cibo e merci varie, ha lanciato una serie di iniziative promozionali a tema videoludico legate alla figura di Ludens, la mascotte di Kojima Productions.

In compagnia del gatto nero che fa da mascotte alla Kuroneko, l'astronauta Ludens entrerà a far parte di una linea di prodotti che comprenderà, tra le altre cose, delle magliette, dei volantini di incoraggiamento per i dipendenti dell'azienda e dei premi per i clienti di questo servizio di trasporti giapponese. Sempre in virtù della partnership siglata con la casa di sviluppo del papà di Metal Gear, visitando il portale ufficiale della Kuroneko Yamato Transport è possibile scaricare un wallpaper gratuito che immortala, naturalmente, Ludens e il suo nuovo amico felino.

Mentre aspettiamo di scoprire quali altre sorprese ci riserveranno gli autori di Kojima Productions, vi ricordiamo che Hideo Kojima sarà al Festival di Venezia 2020. Il maestro giapponese presenzierà alla Biennale di Venezia che si terrà dal 2 al 12 settembre e sarà tra i giudici del Premio Venice Virtual Reality insieme alla regista Celine Tricart (The Key) e al regista Asif Kapadia (The Warrior, Maradona).