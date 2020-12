Kojima oltre Death Stranding: setting moderno e mech citati negli annunci di lavoro

Dopo la conferma dello sviluppo del nuovo gioco di Kojima Productions, il team capitanato da Hideo Kojima ha aperto delle nuove posizioni lavorative che sembrano fornire delle importanti anticipazioni sull'ambientazione del progetto.

Le figure professionali ricercate dal papà di Metal Gear sono diverse e spaziano dai programmatori ai designer, fino ad arrivare agli autori e ai tester. Chi desidera entrare a far parte della casa di sviluppo indipendente di Kojima dovrà soddisfare dei requisiti ben precisi, come la "conoscenza e l'esperienza comprovata nella produzione di un'ampia gamma di animazioni".

Ad attirare le attenzioni della stampa di settore è appunto la descrizione delle mansioni che dovranno svolgere i designer e i programmatori che dovranno occuparsi delle animazioni: scorrendo la sezione delle posizioni lavorative aperte presso Kojima Productions, si apprende infatti che alcuni nuovi dipendenti della compagnia dovranno occuparsi di "animazioni non limitate alle persone, come per veicoli, mecha e mostri".

Il riferimento ai veicoli moderni, ai gadget e ai mech viene ulteriormente ripreso nella scheda che riassume le mansioni dei futuri progettisti e designer 3D che entreranno a far parte del team di Kojima Productions per dare forma a quello che, con ogni probabilità, sarà un videogiochi ad ambientazione moderna o sci-fi. Che si tratti di un'avventura ispirata a Metal Gear o di un nuovo capitolo di Death Stranding? Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate.