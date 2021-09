Kojima descrive Mads Max: un buddy cop in un futuro prossimo con Mads Mikkelsen

Nei giorni scorsi Hideo Kojima è finito nuovamente sulle prime pagine dei siti d'informazione videoludica per alcune sue dichiarazioni in merito ad un certo Mads Max, un progetto al quale ha pensato e che prevede Mads Mikkelsen nel ruolo di protagonista.

"Ci sono diverse idee che vorrei realizzare con Mads nel ruolo di protagonista principale. Una volta gliene ho esposta una. Ha ascoltato con attenzione, ma quando gli ho detto il titolo, è rimasto di sasso. Credeva che stessi scherzando, ma in realtà ero serio. Il titolo provvisorio era Mads Max", scriveva il game designer giapponese lo scorso 2 settembre.

Ebbene, dopo aver osservato il trambusto che ha generato in rete, Kojima è tornato sull'argomento per fare alcune precisazioni. Innanzitutto, ha voluto spiegare che si è trattata di una semplice chiacchierata, e che non esiste nulla di concreto in merito. In seconda battuta, nonostante l'assonanza con il nome Mad Max (un gioco di parole che rappresenta anche un chiaro omaggio alla serie di un regista che adora), il suo Mads Max sarebbe un videogioco in stile buddy cop ambientato in un futuro prossimo: "Mads Max è al centro delle news da un bel po' oramai, ma si è trattata di una semplice chiacchierata. Inoltre, alcune persone non hanno compreso il titolo provvisorio, quindi voglio aggiungere alcune parole. Il mio progetto non prevede una storia apocalittica ambientata in un deserto, bensì una storia buddy cop in un futuro prossimo", ha spiegato Kojima, prima di ribadire ancora una volta che George Miller, autore della serie cinematografica Mad Max, è il suo "dio".

Ne approfittiamo per ricordarvi che Kojima e Mads Mikkelsen torneranno nuovamente sul mercato con la Director's Cut di Death Stranding, prevista per il 24 settembre e anticipata da un trailer di lancio che verrà trasmesso nella mattinata dell'8 settembre.