Kojima e gli effetti della pandemia: tra la trama riscritta di DS2 e un corto cancellato

Nel corso della lunga intervista concessa a IGN.com, Hideo Kojima ha discusso del nuovo gioco in collaborazione con Xbox, ma è anche tornato a parlare del sequel di Death Stranding annunciato nel corso dei The Game Awards 2022.

Come aveva già anticipato in occasione dell'evento di Geoff Keighley, la trama di DS2 è stata riscritta dopo la diffusione della pandemia di Coronavirus e del cambiamento mondiale a cui siamo dovuti necessariamente andare incontro. Dal punto di vista creativo, Kojima è stato molto colpito dagli eventi ed ha sentito la necessità di cambiare volto al progetto.

"È stato lo stesso con l'11 settembre. I prodotti di fiction cambiano quando nel mondo avviene qualcosa di così grande. Quando accade qualcosa che nessuno pensava fosse effettivamente possibile, le opere narrative scritte prima diventano meno efficaci in termini di intrattenimento. È per questo che ho riscritto completamente anche i temi di DS2. Non si può far finta che una cosa così grande non sia mai accaduta.

Sebbene i videogiochi siano basati su personaggi fittizi non necessariamente legati alla nostra realtà, sono gli stessi giocatori ad aver affrontato la pandemia: una sceneggiatura realizzata prima di quell'esperienza non avrebbe mai avuto lo stesso impatto, si tratti di una storia fantasy o fantascientifica", ha dichiarato il papà di Metal Gear Solid.

Il Covid-19 ha rallentato i lavori su numerosi progetti creativi, incluso un cortometraggio a cui Kojima Productions si stava dedicando e che, stando ai piani attuali, è destinato a non essere più pubblicato.

"Si parlava anche di un cortometraggio, ma è stato accantonato a causa della pandemia. Si tratta di una sceneggiatura che ho scritto e che avevamo intenzione di pubblicare come video. Avevo pensato di farne un cortometraggio come prima esperienza a Hollywood e la sceneggiatura esiste ancora, ma per il momento non intendiamo più proseguire in questa direzione".

Il visionario game director ha anche parlato dei primi passi di Kojima Productions e Death Stranding delle difficoltà che ha dovuto superare per riemergere all'interno del settore videoludico dopo la separazione da Konami.