Kojima, il gioco Xbox in Cloud era stato cancellato da Stadia? Facciamo un passo indietro

Con l'annuncio ufficiale di una collaborazione tra Hideo Kojima e Microsoft, è stato anche confermato che il prossimo gioco di Kojima Productions sarà pensato per il Cloud.

Questo annuncio, unito al recente report di Tom Henderson, che identifica Overdose come il gioco misterioso di Kojima per Xbox, ci ha riportato alla mente un'interessante sequenza di rumor emersa ormai diverso tempo fa. Abbiamo dunque deciso di fare un passo indietro, per provare a indagare sulle possibili origini del progetto videoludico, ancora privo di un titolo ufficiale.

Come molti ricorderanno, nella primavera del 2021 si erano rincorse molte voci su di una possibile collaborazione tra Google e Kojima Productions. Già all'epoca, si parlava di un titolo horror pensato proprio per sfruttare le potenzialità cloud di Stadia. Nel febbraio di quell'anno, a sorpresa, il progetto gaming di Google veniva però ridimensionato, con la chiusura di tutti i team interni di Google Stadia. Nel mese di marzo, la redazione di VGC pubblicava invece un report che riferiva dell'avvenuta cancellazione di un horror di Kojima per Google Stadia. Una notizia - bisogna ricordarlo - che era rapidamente stata smentita da un portavoce Google, tramite una nota inviata alla redazione di Games Radar.



Solo un mese dopo, ad aprile 2021, il mistero si infittiva, in seguito alla condivisione di ulteriori indiscrezioni da parte di Nick Baker, co-fondatore di Xbox Era e noto insider. Quest'ultimo riferiva di come Kojima avesse inizialmente proposto questo misterioso titolo horror ai dirigenti PlayStation. Sony avrebbe però rifiutato il gioco di Kojima Productions, con il team che avrebbe dunque deciso di imbastire trattative in merito con Google e Microsoft. Alla fine, proseguiva Baker, l'autore giapponese avrebbe deciso di collaborare proprio con il mondo Xbox. Contestualmente, un altro insider ormai noto, Jeff Grubb, confermava l'avvio dei lavori su di un'esclusiva Xbox da parte di Kojima.



Flash forward al 12 giugno 2022: Hideo Kojima annuncia allo show Microsoft un progetto pensato appositamente per il Cloud, che l'autore desiderava realizzare "da molto tempo". Mettendo tutti i tasselli al proprio posto, appare legittimo domandarsi se il gioco in arrivo su ecosistema Xbox non sia il medesimo protagonista di questi numerosi rumor, le cui fonti sono generalmente piuttosto ben informate. Impossibile dirlo con certezza, ovviamente, ma, se confermato, potrebbe essere un segnale rassicurante sulle possibili tempistiche che ci separano da un primo sguardo alla nuova creazione dell'autore di Death Stranding.