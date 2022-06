Kojima e il gioco Xbox: riappare la petizione fake per la cancellazione, oltre 1500 firme

Vi ricordate della petizione per cancellare il gioco di Kojima in esclusiva Xbox, emersa all'incirca un anno fa dopo l'arrivo dei primi rumor sulla presunta collaborazione tra le due parti? Ebbene, poco dopo l'Xbox & Bethesda Showcase è ritornata in auge.

Nel corso dell'evento, infatti, è arrivata la conferma definitiva che Kojima sta lavorando a un gioco Xbox incentrato sul cloud, sebbene non abbia rivelato nessun dettaglio sulla produzione e nemmeno come si chiamerà: secondo le voci di corridoio, in ogni caso, dovrebbe essere un horror ed intitolarsi Overdose. In attesa di una dichiarazione ufficiale in merito, comunque, ora sappiamo che l'iconico game designer giapponese sta collaborando con Xbox per il suo prossimo progetto.

Nel frattempo, però, molti giocatori hanno fatto riemergere la petizione pubblicata su Change.org raggiungendo ben 1585 firmatari nel momento in cui scriviamo, laddove quando venne inaugurata lo scorso anno raccolse giusto un centinaio di voti e poco altro. L'obiettivo è comunque piuttosto contenuto e, a dire il vero, irrilevante: 2500 firme, cifra irrisoria pure se la petizione fosse effettivamente legittima.

Esatto, siamo davanti a un fake: come vi avevamo raccontato lo scorso anno, a creare la pagina è stato un utente noto come "Average Troll Face Enjoyer" su Twitter. Il suo account, tuttavia, risulta oggi inesistente. Ma probabilmente il creatore ancora adesso si starà facendo grasse risate, dopo essersi accorto di quante persone sono cascate nella sua trappola al grido di "Kojima sta tradendo i suoi fedeli fan".