Kojima e Jim Ryan insieme: Death Stranding 2 su PS5 sembra sempre più vicino

È ormai da settimane che Hideo Kojima sta stuzzicando i fan con misteriosi teaser e foto che ritraggono il celebre game designer in compagnia dei pezzi grossi di Sony PlayStation. L'ultimo di questi scatti sembrerebbe lasciare ben pochi dubbi sull'imminente annuncio di un nuovo gioco, probabilmente Death Stranding 2 in esclusiva PS5.

Nella fotografia in questione, pubblicata sull'account Twitter ufficiale del boss di Kojima Productions, vediamo lo sviluppatore al fianco di Jim Ryan, che come ben saprete ricopre il ruolo di presidente e amministratore delegato di Sony Interactive Entertainment. Dopo l'incontro con Hermen Hulst (a capo dei PlayStation Studios) e con alcuni esponenti della sezione marketing di Sony, è chiaro che qualcosa stia per succedere e che sia solo questione di tempo prima che tutto venga a galla. Molto probabilmente, l'intenzione di Hideo Kojima è quella di alimentare l'hype fino ai The Game Awards 2022, l'evento presentato dal suo amico Geoff Keighley durante il quale potremmo assistere all'atteso annuncio.

Nel frattempo anche l'attore di Die-Hardman anticipa novità a tema Death Stranding, lasciando intendere che il reveal sia legato proprio al secondo capitolo della serie. Dopotutto le teorie dei fan sul personaggio interpretato da Elle Fanning nel nuovo gioco di Kojima sembrano essere azzeccate.