Kojima stava lavorando ad un'esclusiva per Google Stadia? Harrison l'avrebbe cancellata

Hideo Kojima non ha mai nascosto il suo debole per il cloud e le sue potenzialità, dunque non ci siamo stupiti più di tanto nell'apprendere le voci che lo volevano al lavoro su un gioco esclusivo per Google Stadia, servizio di gaming in streaming ormai prossimo al pensionamento.

A rilanciare l'indiscrezione è stata 9to5Google, secondo la quale, nel periodo successivo alla pubblicazione di Death Stranding, Kojima Productions si trovava al lavoro su gioco second party sotto etichetta Stadia Games & Entertainment, divisione che ci ha rimesso le penne a marzo 2021. A differenza dell'avventura con protagonista Norman Reedus, che possiede una modalità multiplayer asincrona, questo nuovo titolo esclusivo per Stadia avrebbe dovuto essere esclusivamente single-player, un dettaglio che non sarebbe piaciuto ai vertici di Google e in particolare al General Manager Phil Harrison, il quale avrebbe deciso di cancellare tutto dopo aver visto i primi concept a metà 2020.

Non è la prima volta che si vocifera di questo progetto. La stessa 9to5Google ne aveva già sentito parlare nel febbraio del 2021, quando veniva descritto come un gioco horror episodico basato sul cloud. All'epoca Google si affrettò a smentire, ma le voci sono riemerse dapprima lo scorso giugno e poi di nuovo in questi giorni a seguito all'annuncio della chiusura di Stadia.

Vere o meno, Hideo Kojima non c'ha messo molto a: il game designer giapponese e il suo team stanno infatti lavorando ad un gioco cloud esclusivo per Xbox . Secondo alcuni, si tratterebbe del medesimo progetto cancellato da Stadia opportunamente riadattato per le piattaforme di casa Microsoft.