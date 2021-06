Kojima lavorerà ad un'esclusiva Xbox per il cloud, Jeff Grubb ne è convinto

Continua l'inarrestabile sequela di rumor che in queste settimane stanno circondando la figura di Hideo Kojma. Nel mentre vacillano le possibilità che il director nipponico sia la mente dietro Abandoned di Blue Box Studios, si fanno strada nuove voci di corridoio che accostano l'autore a Microsoft.

Stando a quanto riferito durante una recente diretta su YouTube da Jeff Grubb, noto insider e giornalita videoludico, il papà di Death Stranding e Metal Gear Solid sarebbe in trattative avanzate con il colosso di Redmond per realizzare una nuova esclusiva per Xbox basata su cloud. Le due parti sarebbero ormai ad un passo dall'accordo definitivo, con ancora pochi dettagli da limare.

Come vi abbiamo riportato pochi giorni fa, Microsoft ha assunto tra le sue fila Kim Swift, sviluppatrice che in passato si è dedicata a progetti del calibro di Left 4 Dead e Portal. Secondo l'annuncio diffuso dall'azienda statunitense, Swift si è "unita ad Xbox Game Studios Publishing per favorire l'innovazione e instaurare una proficua collaborazione con gli studi indipendenti per supportare lo sviluppo di videogiochi per il cloud". Questi team indipendenti citati nella nota ufficiale corrisponderebbero per il momento al nome di Kojima Productions: Microsoft ha deciso di potenziare ulteriormente la sua divisione cloud specificatamente per realizzare il gioco del director giapponese.

Grubb è sembrato assolutamente certo che la collaborazione si farà, tuttavia è bene sottolineare che quanto riportato non è stato confermato in alcun modo dalle parti ufficiali, e vi invitiamo pertanto a prendere con le pinze la notizia. Intanto, Kojima ha già iniziato a girare nuove scene per i suoi nuovi progetti, forse legati a Death Stranding Director's Cut o magari a qualcosa di completamente originale.