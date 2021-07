Kojima e Microsoft firmano una lettera d'intenti per un gioco Xbox cloud-based?

Stando a quanto dichiarato da Jeff Grubb sulle pagine di VentureBeat, Hideo Kojima e Microsoft avrebbero firmato una lettera d'intenti che stabilisce la volontà delle due parti di lavorare assieme per la pubblicazione di un nuovo gioco per Xbox. L'informazione arriva da alcune fonti non meglio specificate, ma descritte come vicine agli interessati.

Si tratterebbe di un momento decisivo nell'ambito delle negoziazioni tra Microsoft e Kojima, che sarebbero in corso da un po' di tempo. Una lettera d'intenti è un documento sottoscritto dalle parti durante la trattativa per la conclusione di un contratto, senza che questo le impegni a concluderlo. La finalizzazione dell'affare, in ogni caso, sarebbe così vicina che Microsoft avrebbe già cominciato a preparare ciò di cui avrà bisogno il creatore di Metal Gear Solid per realizzare il nuovo progetto esclusivo per le piattaforme Xbox, che dovrebbe essere basato sul cloud. La scorsa settimana Microsoft ha ingaggiato lo sviluppatore di Porta e Left4Dead Kim Swift, il quale si occuperà di supervisionare le partnership per i videogiochi cloud-based, quindi presumibilmente anche questa.

Secondo Grubb, l'affare tra Kojima e Microsoft difficilmente salterà. Al momento sarebbero pochissime le persone realmente informate sul progetto. Il giornalista ha inoltre aggiunto che "lo scopo della partnership è quello di sbloccare la creatività di Kojima Productions utilizzando la tecnologia di Microsoft, piuttosto che dare il via libera ad un'idea specifica".