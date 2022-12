Kojima sul misterioso gioco Xbox: 'tutti mi credevano pazzo, è un'idea che ho da 6 anni'

Aveva promesso tanti contenuti speciali per il settimo anniversario di Kojima Productions e Hideo Kojima ha mantenuto la parola, concedendo una ricchissima intervista alla divisione francese di IGN.

Durante la chiacchierata, il game director ha affrontato diverse tematiche, dalla presentazione della spettacolare nuova sede di Kojima Productions ai futuri progetti della software house, che includono il già annunciato Death Stranding 2 e l'ancora misteriosa esclusiva Microsoft sviluppata per xCloud. Proprio su quest'ultima, Hideo Kojima ha condiviso un interessante aneddoto, rivelando di aver cercato più volte di trasformare l'idea in questione in realtà.

"Il progetto al centro della mia collaborazione con Microsoft - ha raccontato l'autore - è un progetto al quale stavo pensando già da 5 o 6 anni. Per poter essere realizzato, aveva bisogno di una infrastruttura che non era mai stata necessaria in precedenza: di conseguenza, ne ho discusso con molte grandi aziende, facendo anche delle presentazioni, ma tutti sembravano davvero pensare che fossi un pazzo. Alla fine è stata Microsoft a dimostrare di aver compreso il progetto, e ora ci stiamo lavorando insieme, anche sul fronte tecnologico".



Al momento, vi è ancora il più stretto riserbo su quelle che saranno le caratteristiche del titolo di Kojima Productions destinato a xCloud, ma sul tavolo sono apparsi negli scorsi mesi strani leak su di un gioco di Kojima denominato Overdose.