Kojima mostrerà un progetto VR al Tokyo Game Show: eccolo mentre fa un ultimo check

Hideo Kojima non è rimasto con le mani in mano in vista della nuova edizione del Tokyo Game Show, ed anzi l'autore nipponico sta ultimando i lavori su un progetto VR non meglio specificato. Di cosa potrebbe trattarsi esattamente?

Naturalmente, la speranza comune è che Kojima Productions annunci un gioco per Realtà Virtuale sullo showfloor appositamente allestito dall'organizzazione del Tokyo Game Show per la presentazione dei nuovi progetti VR.

È possibile, tuttavia, che il papà di Metal Gear Solid abbia semplicemente pensato di realizzare una particolare esperienza in VR in cui potranno immergersi i partecipanti della fiera nipponica, magari ispirata all'universo di Death Stranding o ad altri elementi legati a Kojima Productions. Al momento possiamo fare soltanto ipotesi, e da un creativo come Kojima potremmo davvero aspettarci di tutto. Ciò di cui siamo sicuri è che l'autore di Death Stranding è ormai vicino al completamento dell'opera, come ci fa sapere tramite un suo recente cinguettio su Twitter.

"Sto facendo un check finale per il KJP VR che mostreremo al TGS 2022", recita il post che vi abbiamo riportato in calce e che mostra un Kojima alle prese con i suoi test.

In attesa di scoprire che cosa ha in serbo per la fiera giapponese che si terrà dal 15 al 18 settembre, vi ricordiamo che è disponibile su Spotify la prima puntata del nuovo podcast di Hideo Kojima.