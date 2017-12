Kojima: non spreco tempo e denaro, lo sviluppo di Death Stranding procede velocemente

è tornato a mostrarsi ai Game Awards 2017 e, come accaduto nelle precedenti occasioni,ha saputo soprendere e spiazzare l'intera comunità dei videogiocatori mostrando un nuovo, enigmatico trailer.

Per quanto attorno al gioco vi sia un'aspettativa decisamente alta, si avverte, da parte di una fetta di utenza, un certo malcontento a causa dei tempi di sviluppo impiegati da Kojima Productions per realizzare il suo prodotto, a detta di alcuni fin troppo dilatati. A questo, ha voluto rispondere Hideo Kojima in persona durante un'intervista condotta da IGN.com.

"Ho letto su Internet che molte persone pensano che io abbia speso il mio ultimo anno viaggiando e divertendomi. Tanta gente dice che sto sprecando tempo e denaro. Ma questo non potrebbe essere più lontano dalla realtà.

Allora, durante l'ultimo anno abbiamo lavorato al Decima Engine. Ci sono aspetti che non conosciamo, e noi chiediamo, facciamo delle richieste [a Guerrilla Games, proprietari del motore grafico]. Dal nostro canto, noi utilizziamo Decima in modo molto diverso da loro, specialmente per quel che riguarda le cutscene. Quindi noi facciamo il nostro lavoro, poi lo mandiamo a loro e in seguito riceviamo il feedback. Siamo a questo ritmo, al momento.

C'è stato davvero un gran da fare questa volta, e mi rattrista sentirmi dire "Oh, ti stai solo divertendo mentre sprechi tempo e denaro". Potreste chiedere a così tante persone, ma penso che stiamo realizzando il gioco piuttosto velocemente. Se hai una compagnia, hai un engine, gli strumenti ed un team collaudato, impiegare dai tre ai cinque anni per pubblicare un gioco tripla A è considerato standard. Per alcuni giochi potrebbero volercene anche 10, di anni".

Lo stesso Kojima ha recentemente svelato maggiori informazioni su Death Stranding, soffermandosi sul lore e meccaniche di gioco innovative.