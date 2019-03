Kojima e Norman Reedus discuteranno di Death Stranding al Tribeca Film Festival

Nel corso della diciottesima edizione del Tribeca Film Festival che si terrà a fine aprile, Hideo Kojima tornerà a parlare di Death Stranding, l'attesissima esclusiva PlayStation 4 ancora priva di una finestra di lancio.

"Hideo Kojima, creatore di videogiochi conosciuto in tutto il mondo e considerato da molti il padre fondatore del genere stealth, sta lavorando duramente alla nuova esclusiva PS4, Death Stranding", leggiamo sul sito ufficiale dell'evento. "Si sa poco su questo misterioso progetto, e le speculazioni dei fan e dell'industria hanno dato vita ad un grande entusiasmo. Per discutere del suo gioco capace di portare avanti i limiti del gaming, Kojima sarà raggiunto dalla star di Death Stranding, Norman Reedus, meglio noto per le sue performance in The Boondock Saints e per il fenomeno The Walking Dead di AMC. Insieme parleranno di come spingere avanti i limiti dell'industria e della loro ultima collaborazione. Questa esclusiva discussione sarà condotta dal giornalsta videoludico Geoff Keighley, il cui lavoro protratto con i The Game Awards ha incrementato la comprensione e l'apprezzamento dell'industria videoludica".

Poche settimane fa, Kojima ha ammesso che, per quanto la sceneggiatura sia ormai completa, lo sviluppo di Death Stranding è leggermente in ritardo rispetto alla tabella di marcia. Tuttavia, sembra che il team di sviluppo abbia iniziato a lavorare con Sony alla campagna marketing del gioco: che siano in arrivo succose novità sul nuovo gioco del padre di Metal Gear Solid?