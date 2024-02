OD: Kojima ha portato Phil Spencer ad un rito di purificazione del gioco horror

Dopo aver mostrato il nuovo trailer di Death Stranding 2 On the Beach ed aver annunciato la collaborazione stretta con Sony per un nuovo gioco di tactical esionage, Hideo Kojima torna a parlare di OD, l'horror game sperimentale realizzato in partnership con Microsoft.

Di stranezze, Hideo Kojima ne ha sempre fatte, ed i fan dell'autore nipponico hanno imparato negli anni ad apprezzarlo anche e soprattutto per questo. A quanto pare, Kojima ha portato il boss di Xbox Phil Spencer e altri membri del team gaming di Microsoft ad una tradizionale cerimonia di purificazione giapponese, come rivelato durante il tanto atteso ritorno della serie YouTube HideoTube. Kojima ha evitato di rivelare dettagli sostanziali sul misterioso gioco, ed ha precisato che le informazioni verranno diffuse "gradualmente".

Kojima ha mostrato una foto scattata mentre era in compagnia di Spencer e Sarah Bond spiegando che, a causa della natura horror di OD, si è unito a loro durante la cerimonia shintoista Oharai, presumibilmente per purificare il gioco e tenere lontani gli spiriti maligni. "Sapete come prima di girare un film horror o drammatico, la gente va al santuario di Oharai?" ha detto Kojima. "Beh, questo è un gioco horror, quindi abbiamo fatto la cerimonia Oharai con Microsoft".

Hideo Kojima ha assicurato che OD sarà un gioco diverso dalla norma, e dopo questa rivelazione non fatichiamo nemmeno troppo a crederci.